Крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" в Южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Двадцать второго июня после переговоров представителей российского Центра примирения враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии» в Южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Важди абу Слес заявил, что "возглавляемая мной группировка теперь вместе с сирийской армией будет совместно сражаться против боевиков "Джабхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и ДАЕШ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) на юге Сирии".