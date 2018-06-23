Apple откажется от всех разъемов и кнопок на iPhone

Ранее в компании отказались от отдельного разъема для наушников, объединив его со входом для зарядки

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Компания Apple планирует постепенно отказаться от всех разъемов и кнопок в iPhone, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал "Известия".

Отмечается, что как только беспроводная зарядка сможет полноценно заменить проводную, на смартфонах Apple уберут соответствующий разъем. Дело в том, что на данный момент беспроводная зарядка заряжает устройство медленнее, в то время как ее стоимость значительно выше.

В компании сейчас проводится активная работа по ликвидации этой проблемы, чтобы в ближайшее время представить телефон без единого разъема.

Ранее флагманский смартфон компании iPhone X стал первой моделью телефона без кнопки на лицевой панели. Также компания представила беспроводную зарядку AirPower, которая позволяет одновременно заряжать iPhone X, 8 или 8 Plus, Apple Watch Series 3 и наушники AirPods.