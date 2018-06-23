Актер "Игры престолов" рассказал о жестоких сценах, которые он не смог досмотреть

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в "Игре престолов", рассказал, что в сериале были такие сцены, которые он не смог досмотреть, передает РИА Новости.
По его словам, крайне жестокой получилась сцена из девятой серии пятого сезона, где Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре, чтобы победить в будущем сражении.
"Это было очень жестоко. Я понимаю, почему они (создатели сериала — ред.) сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело", — заявил актер в интервью Variety.