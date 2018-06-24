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Девушка полицейский стоит на страже во время митинга сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, Турция, в понедельник, 17 апреля 2017 года

В Турции проходят президентские и парламентские выборы

© AP Photo. Burhan Ozbilici
Новости
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Судя по данным большинства последних социологическим опросов, Эрдоган наберет 47-48% голосов и выйдет во второй тур.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. В воскресенье, 24 июня в Турции открылись участки голосования на досрочных президентских и парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

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Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы.

Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

Бесспорным фаворитом президентской гонки является Эрдоган. Судя по данным большинства последних социологическим опросов, он наберет 47-48% голосов и выйдет во второй тур, при этом некоторые опросы дают ему более 50% голосов и прогнозируют победу уже в первом туре.

В случае второго тура соперником Эрдогана, по всей видимости, станет Индже, который, будучи ранее депутатом парламента от оппозиции, малоизвестным среди избирателей, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, который является максимальным для его партии за последние 40 лет.

Реальные шансы на места в парламенте имеют Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения, а также оппозиционный Национальный альянс Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья, которые, судя по данным последних опросов, могут набрать 48 и 40% соответственно. Кроме того, в парламент может пройти, преодолев 10-процентный барьер, Партия демократии народов. Всего к досрочным выборам допущены девять политических партий.




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