17:44 24 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

Селфимания крепчает: на Гавайях ужесточили наказание за фото с лавой

© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Новости
Получить короткую ссылку
1210

Потоки лавы извергающегося с 3 мая вулкана Килауэа уничтожили озеро Грин и еще несколько десятков домов в трех населенных пунктах на Гавайях.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. На сегодняшний день правительство Гавайских островов арестовало около 40 человек за то, что они проникли за заградительные барьеры к извергающемуся вулкану Килауэа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Среди задержанных были как туристы, так и местные жители, пытающиеся сфотографировать лаву и сделать селфи на ее фоне.

Извержение вулкана Килауэа
© AFP 2018 / RONIT FAHL
Дождь из драгоценностей: вулкан на Гавайях выкинул "сюрприз"

Сход лавы на Гавайях: как это происходило>>

Недавно было принято решение ужесточить наказание за нахождение в опасных местах Большого острова: увеличить срок тюремного заключения до одного года, а штрафы – до пяти тысяч долларов.

"Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, и даже небольшие фрагменты могут убить", — заявила Джанет Снайдер, представитель Управления мэра округа Гавайи.

Близость к лаве невероятно опасна, ведь ее потоки могут протекать быстрее средней скорости бега человека. А также вред для человека представляют испускаемые вулканом газы.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Зонтик-дрон
Зонт-беспилотник: японцы нашли новое применение дронам
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia