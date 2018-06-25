Назван топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2018 года

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Специалисты издания GizmoChina составили рейтинг лучших и самых дешевых смартфонов текущего года, пишет портал "360tv".
- На первом месте оказался смартфон Nubia М2 за 160 долларов.
- Вторую строчку занимает Xiaomi Redmi S2 за 159 долларов. Телефон выделяется среди других качественными фронтальной и основной камерами.
- Третье место досталось Xiaomi Redmi 5 Plus с 18:9 дисплеем и мощным игровым процессором почти за 190 долларов.
- Следом расположился Xiaomi Redmi 5 с металлическим корпусом, за который придется раскошелиться на 150 долларов.
- На пятой строчке — Xiaomi Redmi Note 5. Смартфон имеет большой и яркий дисплей, а также обладает конкурентоспособными характеристиками и высокой производительностью. Более того, гаджет имеет качественную камеру и мощную батарею. А стоит такое устройство почти 190 долларов.