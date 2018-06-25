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Мужчина со смартфоном

Назван топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2018 года

© Fotolia / Narong Jongsirikul
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Средняя стоимость каждого устройства составляет не более 200 долларов.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Специалисты издания GizmoChina составили рейтинг лучших и самых дешевых смартфонов текущего года, пишет портал "360tv".

  • На первом месте оказался смартфон Nubia М2 за 160 долларов.
  • Вторую строчку занимает Xiaomi Redmi S2 за 159 долларов. Телефон выделяется среди других качественными фронтальной и основной камерами.
  • Третье место досталось Xiaomi Redmi 5 Plus с 18:9 дисплеем и мощным игровым процессором почти за 190 долларов.
  • Следом расположился Xiaomi Redmi 5 с металлическим корпусом, за который придется раскошелиться на 150 долларов.
  • На пятой строчке — Xiaomi Redmi Note 5. Смартфон имеет большой и яркий дисплей, а также обладает конкурентоспособными характеристиками и высокой производительностью. Более того, гаджет имеет качественную камеру и мощную батарею. А стоит такое устройство почти 190 долларов.



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