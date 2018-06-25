15:57 25 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.31
Поиск
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин.

Биткоин дорожает после снижения

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 250,88 миллиарда долларов.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в понедельник растет после того, как в минувшую пятницу она впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости. 

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.42 мск, биткоин дорожал на 3,58%, до 6,157 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,84%, до 6,147 тысячи долларов.

В понедельник стоимость биткоина растет в рамках коррекции после того, как в пятницу новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж вызвали его существенное удешевление.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев
    Не боксом единым

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев показал блестящие навыки игры в баскетбол, выполнив трехочковый бросок сидя – видео.

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

  • Гадюка обыкновенная
    Спасайся, кто может

    Латвийцы в социальных сетях публикуют фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи с ядовитыми змеями.

  • Города мира. Клайпеда
    Литва туристическая

    Количество туристов, посетивших Литву в прошлом году с ночевкой, превысило 2,5 миллиона человек – почти на 10% больше, чем в 2016 году.

  • НАТО
    Шпионские страсти

    В громкой истории с задержанием топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, появились новые подробности.

  • Мурат Гассиев
    Не боксом единым

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев показал блестящие навыки игры в баскетбол, выполнив трехочковый бросок сидя – видео.

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Прогноз Жозе Моуринью к матчу Россия-Уругвай
Жозе Моуринью предсказал судьбу матча сборных России и Уругвая
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia