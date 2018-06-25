Биткоин дорожает после снижения

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в понедельник растет после того, как в минувшую пятницу она впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.42 мск, биткоин дорожал на 3,58%, до 6,157 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,84%, до 6,147 тысячи долларов.

В понедельник стоимость биткоина растет в рамках коррекции после того, как в пятницу новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж вызвали его существенное удешевление.