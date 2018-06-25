Жа-жа и его длинный язык: в США выбрали самую страшную собаку в мире

В Америке прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире" ('World's ugliest dog' ), который проводится уже в 30 раз.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. На конкурсе самых уродливых собак World's Ugliest Dog в Сан-Франциско победил английский бульдог Жа-Жа, пишет портал "360tv".

Побороться за главный приз в этом году прибыли 14 претендентов.

Хозяйка бульдога — Меган Брайнард — за победу получила 1,5 тысяч долларов. Она рассказала, что забрала собаку из приюта в Миссури пять лет назад и назвала ее в честь венгерской актрисы Жа Жа Габор, умершей в 2016 году. Сейчас Жа Жа девять лет, из-за деформации нижней челюсти у нее торчат зубы и свисает длинный язык.

Публикация от Sherry L (@cherryslush1966) 23 Июн 2018 в 7:38 PDT

В прошлом году конкурс выиграл неаполитанский мастиф. За складками кожи судьи так и не смогли разглядеть выражение его морды.