Жа-жа и его длинный язык: в США выбрали самую страшную собаку в мире

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. На конкурсе самых уродливых собак World's Ugliest Dog в Сан-Франциско победил английский бульдог Жа-Жа, пишет портал "360tv".
Побороться за главный приз в этом году прибыли 14 претендентов.
Хозяйка бульдога — Меган Брайнард — за победу получила 1,5 тысяч долларов. Она рассказала, что забрала собаку из приюта в Миссури пять лет назад и назвала ее в честь венгерской актрисы Жа Жа Габор, умершей в 2016 году. Сейчас Жа Жа девять лет, из-за деформации нижней челюсти у нее торчат зубы и свисает длинный язык.
В прошлом году конкурс выиграл неаполитанский мастиф. За складками кожи судьи так и не смогли разглядеть выражение его морды.