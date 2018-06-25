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Скорая медицинская помощь, архивное фото

Две девочки погибли от перегрева в машине в Ростове-на-Дону

© Sputnik . Павел Лисицын
Новости
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По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".

СУХУМ, 25 июн —Sputnik. Две маленькие девочки в возрасте 1,6 и 3 лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную машину во дворе дома в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт СК России.

"По данным следствия, 23 июня трое малолетних детей 13-ти, трех и 1,6 лет в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей по месту своего жительства в Ростове-на-Дону. По возвращении домой родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей трех и 1,6 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме", — говорится в сообщении.

По результатам осмотра места происшествия и тел погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Предположительно, причиной смерти детей является перегрев организма. Следователь назначил экспертизы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".




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