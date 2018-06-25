Кто виноват и что делать: канадец подал в суд на компанию Apple

В Канаде в провинции Онтарио разгорается скандал вокруг смарт-часов компании Apple.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Недовольный покупатель гаджета компании Apple намерен добиваться справедливости в арбитражном суде канадской провинции Онтарио из-за поцарапанных Apple Watch и отстаивать свои потребительские права, сообщает портал "VistaNews".

После покупки долгожданного гаджета, смарт-часов, покупатель был крайне огорчен дефектом, который обнаружил сразу. Заводской ремешок испортил часы, поцарапав дорогое устройство.

Данный факт возмутил недовольного покупателя. Первоначально канадец обратился в сервисный центр, чтобы воспользоваться возможностями гарантийного талона. Сотрудники компании, где он приобрел дорогие смарт-часы, отказали в замене.

Канадец не растерялся и обратился в суд, требуя при этом еще и моральную компенсацию.