Законопроект, упрощающий получение жителями СНГ гражданства России, внесли в Госдуму

Инициатором стал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства для тех, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик, сообщает РИА Новости.

Речь идет о снятии ограничения срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ". Сейчас она позволяет легализоваться только тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад — до ноября 2002 года, или получал паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.

"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.

Документ предполагает отмену ограничения по срокам выдачи паспортов.