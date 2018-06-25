Производство Harley-Davidson частично покинет США из-за санкций ЕС

В пятницу, 22 июня, Еврокомиссия ввела в действие дополнительные 25% пошлины на импорт определенных товаров из США в Евросоюз, включая мотоциклы Harley-Davidson, для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выведет часть производства из США из-за пошлин ЕС, сообщает РИА Новости.

Пошлины на импорт американских мотоциклов в ЕС выросли с 6% до 31%. В документе комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC отмечается, что такое увеличение пошлин приведет к тому, что стоимость мотоциклов Harley-Davidson в странах ЕС вырастет в среднем на 2,2 тысячи долларов.

"Чтобы в долгосрочной перспективе устранить значительные издержки от введения пошлин, Harley-Davidson будет реализовывать план по перемещению производства мотоциклов для стран ЕС из США на свои международные объекты, чтобы избежать бремени пошлин", — говорится в документе, направленном компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По оценкам Harley-Davidson, ущерб от роста пошлин составит приблизительно 30-45 миллионов долларов за оставшуюся часть года, а общие потери компании за 2018 год составят от 90 до 100 миллионов долларов.