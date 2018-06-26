Китай заблокировал телеканал HBO за сравнение Си Цзиньпина с Винни-Пухом

Постоянная интернет-блокада и цензура со стороны китайских властей давно приучила китайских пользователей смотреть HBO через виртуальные частные сети или VPN.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Популярный американский телеканал HBO запретили в КНР после того, как ведущий Джон Оливер в шоу «События прошедшей недели» сравнил главу Китая Си Цзиньпина с Винни-Пухом, сообщает "360tv".

На своем шоу Оливер назвал генсека "жутким дядей, который заключает 800 тысяч человек в своем подвале", призывая внимание к удалению из китайской конституции сроков ограничения свободы и давлению на граждан политическими лагерями перевоспитания.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 июля 2017 г.

HBO отказался от комментариев о цензуре на Оливера в Weibo. Канал на YouTube с записями программ заблокирован в Китае уже давно.