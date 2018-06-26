"Руслана" заменят: в России создадут новый сверхтяжелый самолет

Конструкторское бюро Ильюшина в 2013 году уже занималось созданием проекта аналогичного самолета под названием "Ермак", однако развития он не получил.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Объединенная авиастроительная корпорация планирует в 2018 году приступить к разработке проекта сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан", сообщает РИА Новости. © RIA Novosti Стратегический бомбардировщик Ту-95

Командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил ранее, что вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана" рассматривается, но решения пока не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, гендиректор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

В июне "Авиастар-СП" в Ульяновске, где производили "Руслан", объявил конкурс по оценке возможностей возобновления производства подобных самолетов.

Всего за период существования Ульяновского авиакомплекса изготовлены 36 "Русланов".

Ан-124-100 — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Его разработали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими НИИ, предприятиями, организациями авиапрома и министерствами.