Путин поручил упростить получение иностранцами вида на жительство

В ходе прямой линии Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Путин поручил проработать упрощенную выдачу гражданства зарубежным специалистам

"Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ… принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ", — говорится в поручении.

Согласно поручению, срок выполнения поручения 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин.