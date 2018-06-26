15:32 26 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.79
  • EUR73.41
Поиск
Уполномоченный по правам человека в России Т. Москалькова провела встречу с украинской коллегой Л. Денисовой

Москалькова не посетит Вышинского в Киеве

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (51)
10 0 0

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что посещение находящегося в СИЗО в Херсоне главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не входит в повестку ее визита на Украину.

Уполномоченный по правам человека в России Т. Москалькова провела встречу с украинской коллегой Л. Денисовой
© Sputnik . Илья Питалев
Песков рассказал о работе Москальковой и Денисовой по заключенным

"Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Вышинского в рамках данной поездки.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (51)



Главные темы

  • Ремонт дорог в городе Гудаута
    Недолго осталось: в Гудауте приступят к укладке асфальта

    В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

    38
  • Александр Сладков
    Напичканная минами Абхазия: вспоминает военкор "Вестей"

    Военный журналист, специальный корреспондент "Вестей" Александр Сладков освещал введение миротворческих сил России в Абхазию в июне 1994 года. Какой послевоенная республика запомнилась российскому журналисту и как он едва не погиб от взрыва, читайте в материале Sputnik.

    58
  • Единый день голосования за рубежом
    Российских журналистов не пустили в Киев

    Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов.

    25

Орбита Sputnik

  • Рамазан Алимкулов выполнил обещание и купил iPhone выпускнице из Алматы
    Сдержал обещание

    Директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов купил iPhone выпускнице из Алматы, набравшей максимальный балл на ЕНТ.

  • Спасение пяти птенцов совят-сплюшек
    Ночные птицы

    Бишкекчанка спасли пять совят-сплюшек – горожанка нашла коробку с пернатыми возле своего подъезда и передала их зоологам.

  • Вадим Галыгин и Александр Глеб
    О футболе и не только

    Шоумен Вадим Галыгин и белорусский футболист Александр Глеб пообщались со Sputnik о футболе и дали свои прогнозы на ЧМ-2018.

  • Поле с овсом
    Великая засуха

    Уже 25 самоуправлений обратились в Министерство земледелия Латвии с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Убрать из эфира

    Глава Министерства иностранных дел Литвы призвал Евросоюз сделать российские телеканалы недоступными для европейского зрителя.

  • Высшая судебная палата
    Безмэрный Кишинев

    Высшая судебная палата Молдовы признала недействительным второй тур выборов мэра столицы, который прошел 3 июня.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik
Как 17-летняя фристайлерша издевается над звездами футбола
Юная фристайлерша издевается над звездами футбола
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia