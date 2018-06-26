Москалькова не посетит Вышинского в Киеве

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что посещение находящегося в СИЗО в Херсоне главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не входит в повестку ее визита на Украину.

© Sputnik . Илья Питалев Песков рассказал о работе Москальковой и Денисовой по заключенным

"Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Вышинского в рамках данной поездки.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.