Не виноватая я: китаянка разбила Ferrari на выезде из автосалона

В Китае, в городе Вэньлин произошел поистине курьезный и очень обидный инцидент.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Жительница китайского города Вэньлин разбила арендованный суперкар Ferrari 458 Italia спустя несколько минут после выезда из автосалона, сообщает РИА Новости.

Произошедшее попало в объективы камер видеонаблюдения, и запись сразу распространилась в сети интернет, в частности на сервисе YouTube.

Причиной аварии стала мокрая дорога, девушка попросту не справилась с управлением.

В результате Ferrari врезался в ограждение, затем столкнулся с BMW, который влетел в другой автомобиль.

Китаянка незадолго до аварии похвасталась в социальных сетях дорогим суперкаром, записав видео:

"Первый раз за рулем Ferrari. Это действительно самое потрясающее ощущение", — поделилась впечатлениями девушка незадолго до инцидента.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В данный момент выясняется страховая ответственность китаянки.