Умер поэт Андрей Дементьев

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала его жена Анна Пугач.

Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР (1985 год). В 1972–1993 годах работах в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором.