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Российских журналистов не пустили в Киев

© Sputnik . Алексей Вовк
Новости
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Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, сообщает РИА Новости. 

Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности и не пустили в страну. Также журналисту сообщили, что он не может посещать Украину в ближайшие пять лет.

Слиер также рассказала об обстоятельствах случившегося.

"Я приехала на конференцию ОБСЕ по свободе прессы. Когда я приехала в Киев, меня продержали 1,5 часа на границе, а потом без объяснения причин дали подписать бумагу, что мне будет запрещен въезд на Украину в течение пяти лет", — приводятся слова корреспондента на сайте RT.

Руководитель отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Максим Буякевич сообщил, что посольство России в Киеве планирует направить ноту в украинское внешнеполитическое ведомство после того, как власти Украины запретили Евгению Примакову въезд в страну.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее в Twitter.

МИД России ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры. Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.




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