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WhatsApp защитит юзеров от любопытных

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Нововведение появилось в бета-версии приложения для Android v2.18.195.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. WhatsApp позволит владельцам устройств на Android скрывать присланные другими пользователями фотографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Bgr.in.

Отмечается, что нововведение появилось в бета-версии приложения для Android v2.18.195.

По информации портала, пользователи мессенджера смогут отключать автосохранение на телефон присланных изображений, видео и аудиофайлов.

Новая функция также будет доступна для групповых чатов, что позволит сохранять объем памяти смартфона и повысит уровень приватности.




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