Россия выступит против наделения ОЗХО полномочиями определять виновных в химатаках

Специальная сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Россия не поддерживает предложение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями устанавливать виновных в химатаках и будет выступать против этого, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгения Серебренникова.

Ранее замгоссекретаря США заявил, что Штаты поддерживают положение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химатаках.

"Россия не поддержит и выступит против этого предложения. ОЗХО стала ангажированной организацией, выполняющей свою работу так, как ей велят США. Перестроить ее работу не получится", — заявил Серебренников.

По его словам, предложение о наделении ОЗХО новыми полномочиями можно было бы назвать "разумным", если бы она не была "полностью несостоятельной организацией". "Какие бы попытки перестройки деятельности ОЗХО ни предпринимались, она все равно будет работать так, как им указывают США или Великобритания", — заявил зампред комитета.