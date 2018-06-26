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Страны мира. Македония

Президент Македонии снова отказался менять название страны

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Парламент Македонии 20 июня ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония".

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Президент Македонии Георге Иванов в обращении к парламенту страны во вторник в очередной раз отказался подписать договор с Грецией о переименовании страны, сообщает РИА Новости.

"Не располагаю мандатом для подписания указа о принятии закона о ратификации данного договора. Один из столпов моей политики в избирательной кампании 2014 года было "неприятие изменений конституции с целью изменения конституционного названия страны". Не приемлю идеи и предложения, которые поставили бы под угрозу македонскую идентичность, язык и образ жизни", — говорится в заявлении главы государства.

Иванов также отметил, что достигнутая правительствами в Афинах и Скопье договоренность приводит Македонию "в зависимое и подчиненное положение перед другим государством – Грецией".

Страны мира. Македония
© Sputnik . Илья Питалев
Теперь Северная: конституционное название Македонии сменится

Президенту Македонии Георге Иванову грозит импичмент за настойчивый отказ от переименования государства.

Напомним, что на прошлой неделе министры иностранных дел Греции и Македонии подписали договор, благодаря которому бывшая югославская республика становится Республикой Северная Македония. Местные депутаты ратифицировали договор с Грецией. Документ был направлен на одобрение президенту. Формально отведенные для президентского решения 7 дней истекают в ночь на среду, поэтому он снова обратился к депутатам с отказом.

Окончательное решение по этому поводу примут македонские граждане на осеннем референдуме.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.




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