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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Европейская федерация журналистов назвала арест Вышинского неправомерным

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (52)
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Генсек организации, член рабочей группы Европейской комиссии по вопросам борьбы с фейковыми новостями Рикардо Гутьеррес подверг сомнению информацию, которую предоставила украинская сторона по этому вопросу.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) считает заключение под стражу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неправомерным, сообщает РИА Новости. 

"Теперь, когда украинские власти публикуют якобы новые элементы по аресту Вышинского, мы не знаем, кому верить", — подчеркнул генсек организации, член рабочей группы Европейской комиссии по вопросам борьбы с фейковыми новостями Рикардо Гутьеррес.

Он заявил об отсутствии причин, которые бы оправдывали заключение Вышинского под стражу.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Глава IFJ с настороженностью относится к заявлениям Украины по делу Вышинского

Гутьеррес отметил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко "больше не понятно, кому верить на Украине". По его словам, инсценировка украинских спецслужб нанесла удар не только по авторитету журналистов во всем мире, но и по авторитету Украины.

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (52)



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