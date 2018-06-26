Эксперты рассказали, сколько стоит Instagram

В 2012 году компания Facebook приобрела Instagram за миллиард долларов.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Аналитики Bloomberg оценили стоимость социальной сети Instagram, позволяющей пользователям публиковать фото и видео, в 100 миллиардов долларов, пишет портал "360tv".

Аналитики пришли к выводу, что платформа удвоит показатель за пять лет, если в июне преодолеет отметку в миллиард активных пользователей в месяц. Доход приложения за год может составить более 10 миллиардов долларов.

В июне 2018 г. число активных пользователей Instagram перевалило за 1 миллиард и, в отличие от Facebook, продолжает существенно расти.