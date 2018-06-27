В Дании намерены задержать реализацию проекта "Северный поток — 2"

Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, сообщает телеканал "Прямой".

В парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", — заявил премьер Дании.

© AFP 2018 / Pedro PARDO Меркель: Северный поток — 2" не угрожает энергобезопасности ЕС

Расмуссен также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, продвигающие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Как заявил Владимир Путин, Москва относится к этому проекту исключительно как к экономическому.