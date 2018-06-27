Названо условие допуска российского омбудсмена к Вышинскому

Ранее во вторник она сообщила, что арестованная на Украине активистка "Волонтеров победы" Одновол находится под стражей, будучи беременной.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила условие: она должна посетить содержащегося под стражей в РФ украинца Олега Сенцова, чтобы российский омбудсмен смогла посетить Кирилла Вышинского и Елену Одновол на Украине, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я постоянно обращаюсь к своей коллеге Денисовой с просьбой посещения Одновол, Вышинского и получаю жесткое условие, что только если она посетит Сенцова, тогда, возможно, будет посещение Одновол и Вышинского", — заявила Москалькова.