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Космос

Все выше и выше: космос может стать местом начала третье мировой войны

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Международные СМИ озабоченны набирающей обороты гонкой вооружения между США и Россией.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Средства массовой информации на страницах своих изданий выдвигают теорию о возможном месте начало третьей мировой войны.

И фраза "и целого мира мало", как никогда уместна в этом случае. Так, по сообщениям западных СМИ, многих американских аналитиков и военных чиновников, орбита Земли в скором будущем может стать новой областью боевых действий, передает РИА Новости.

Экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал разработку космических технологий потенциальными противниками США — одной из главных стратегических угроз для страны. Позднее преемник Клэппера Дэн Коутс также выражал опасения в связи с ростом потенциала России и Китая в космосе.

Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в Восточноазиатском саммите
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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Американский журнала Wired сообщает, что космос уже стал похож на место ведения боевых действии.

Всем известен факт, что в настоящее время вокруг планеты Земля вращается значительное число космических объектов. Многие специалисты допускают, что однажды их количество достигнет максимального порога, так называемого эффекта Кесслера: столкновение двух крупных объектов приведет к появлению большого числа новых осколков и невозможности использования околоземного пространства.

Сегодня невозможно проследить или дать оценку возможности и потенциалу ведущих "космических держав" по вопросу лидерства в космосе, так как на современном этапе ведется очень скрытая разработка технологий в космосе.

Гипотеза западных СМИ о возможном фронте третьей мировой войны в космосе, выглядит со стороны крайне противоречиво и совершенно бездоказательной. 

Как сообщалось ранее, после того, как Китай в этом году запустил спутник на обратную сторону Луны, став первой страной, отправившей туда луноход, американский президент Дональд Трамп объявил о создании Военно-космических сил, призвав достичь превосходства США в космосе.

Теги:
вооружение, космос, война, технологии, Дональд Трамп, США



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