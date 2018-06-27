Все выше и выше: космос может стать местом начала третье мировой войны

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Средства массовой информации на страницах своих изданий выдвигают теорию о возможном месте начало третьей мировой войны.

И фраза "и целого мира мало", как никогда уместна в этом случае. Так, по сообщениям западных СМИ, многих американских аналитиков и военных чиновников, орбита Земли в скором будущем может стать новой областью боевых действий, передает РИА Новости.

Экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал разработку космических технологий потенциальными противниками США — одной из главных стратегических угроз для страны. Позднее преемник Клэппера Дэн Коутс также выражал опасения в связи с ростом потенциала России и Китая в космосе.

© Sputnik . Дмитрий Астахов Немедленно: Трамп поручил Пентагону формирование военно-космических сил США

Американский журнала Wired сообщает, что космос уже стал похож на место ведения боевых действии.

Всем известен факт, что в настоящее время вокруг планеты Земля вращается значительное число космических объектов. Многие специалисты допускают, что однажды их количество достигнет максимального порога, так называемого эффекта Кесслера: столкновение двух крупных объектов приведет к появлению большого числа новых осколков и невозможности использования околоземного пространства.

Сегодня невозможно проследить или дать оценку возможности и потенциалу ведущих "космических держав" по вопросу лидерства в космосе, так как на современном этапе ведется очень скрытая разработка технологий в космосе.

Гипотеза западных СМИ о возможном фронте третьей мировой войны в космосе, выглядит со стороны крайне противоречиво и совершенно бездоказательной.

Как сообщалось ранее, после того, как Китай в этом году запустил спутник на обратную сторону Луны, став первой страной, отправившей туда луноход, американский президент Дональд Трамп объявил о создании Военно-космических сил, призвав достичь превосходства США в космосе.