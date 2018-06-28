Украинский омбудсмен прилетела в Лабытнанги для посещения Сенцова

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила условие: она должна посетить содержащегося под стражей в РФ украинца Олега Сенцова, чтобы российский омбудсмен смогла посетить Кирилла Вышинского и Елену Одновол на Украине.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что прилетела утром в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе и направляется в колонию, где отбывает наказание украинец Олег Сенцов.

© Sputnik . Stringer Названо условие допуска российского омбудсмена к Вышинскому

"Я отмечаю День конституции Украины в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", — написала она на своей странице на Facebook в четверг утром.

Также украинский омбудсмен добавила, что летела одним рейсом вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.