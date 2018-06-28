10:33 28 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR73.60
Поиск
Первое слушание по уголовному делу в отношении украинского режиссера Олега Сенцова

Украинский омбудсмен прилетела в Лабытнанги для посещения Сенцова

© Sputnik . Сергей Пивоваров
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова поставила условие: она должна посетить содержащегося под стражей в РФ украинца Олега Сенцова, чтобы российский омбудсмен смогла посетить Кирилла Вышинского и Елену Одновол на Украине.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что прилетела утром в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе и направляется в колонию, где отбывает наказание украинец Олег Сенцов.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского
© Sputnik . Stringer
Названо условие допуска российского омбудсмена к Вышинскому

"Я отмечаю День конституции Украины в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", — написала она на своей странице на Facebook в четверг утром.

Также украинский омбудсмен добавила, что летела одним рейсом вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Ростов-на-Дону, архивное фото
    По-братски

    Ростов-на-Дону стал седьмым российским городом, с которым у Минска установлены побратимские отношения.

  • Еврофонды
    Дурной пример

    Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.

  • Министерство финансов Литовской Республики
    В ловушке

    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

  • Тараклия
    Таинственная инфекция

    Все 25 детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря "Чайка" в Тараклии с подозрением на отравление, будут выписаны, но источник болезни пока не найден.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

  • Главное – эстетика!

    Узбекистанцы просят запретить расклейку объявлений в неустановленных местах – это, по мнению граждан, нарушает эстетический вид улиц.

  • Морская мина времен Второй мировой войны
    Тяжелое наследие

    Наследие двух мировых войн в виде старых мин мешает строительству газопровода Balticconnector, который соединит газовые системы Эстонии и Финляндии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Долгожданные, красивые и досадные: голы на Чемпионате мира по футболу в России
Опрос Sputnik об ограничении продажи алкоголя после 23:00
Посмотрим: реакция жителей Абхазии на инициативу Кабмина ограничить продажу алкоголя
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia