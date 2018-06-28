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Статуэтка Оскар

Американские кинокритики назвали фильмы, которые могут побороться за "Оскар"

© flickr.com/ Prayitno
Новости
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Однако кинокритики издания также отметили, что основные претенденты на "Оскар", как показывает практика последних лет, выходят в прокат осенью, поэтому фавориты еще могут измениться.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Американские кинокритики из издания Variety составили перечень фильмов, которые могут побороться за "Оскар" в следующем году. В список вошли киноленты, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года, передает РИА Новости.

В номинации "Лучший фильм" специалисты выделили фильм "Тебя никогда здесь не было". В числе претендентов назвали фильмы "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов "Реинкарнация" и ковбойскую драму "Наездник".

В номинации "Лучший режиссер" кинокритики отметили Хлою Чжао ("Наездник"). Среди претендентов упомянуты Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".

Кадр из фильма Форма воды
© Фото : Fox Searchlight Pictures
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"Лучшим актером" эксперты издания назвали Итана Хоука, "Первая реформаторская церковь". К претендентам отнесли Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бена Фостера ("Не оставляй следов"), Джейсона Кларка ("Чаппакуиддик").

В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделили Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претендентами названы Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

"Лучшим актером второго плана" эксперты назвали Майкла Б. Джордана, "Черная Пантера". В качестве претендентов упомянуты Джош Бролин ("Мстители 3: Война бесконечности"), Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Алекс Вулф ("Реинкарнация").

В номинации "Лучшая актриса второго плана" отмечена Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Также в претендентах Летишиа Райт ("Черная Пантера"), Аманда Сейфрид ("Первая реформаторская церковь"), Гидеон Адлон ("Секса не будет!!!"), Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").




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