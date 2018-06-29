Стало известно, когда россиян переведут на электронные трудовые книжки

Работодатели будут передавать в Пенсионный фонд всю информацию о трудовой деятельности в режиме онлайн, что упростит соискателям трудоустройство на новое место, а для работодателей уменьшит затраты на кадровое производство.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек начнет работать с 2020 года, пишет "24МИР".

"Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников", – сказал Медведев на заседании кабинета министров.

Речь идет не только о переводе трудовой книжки в электронный формат, но и о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности россиян. Это избавит граждан от необходимости восстанавливать трудовой стаж (что довольно сложно) при утрате книжки или отсутствии информации о работодателе, указал глава кабмина.

Те же, кто захочет иметь и бумажную книжку, смогут ее оставить.