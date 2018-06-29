15:25 29 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани

Стало известно, когда россиян переведут на электронные трудовые книжки

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Работодатели будут передавать в Пенсионный фонд всю информацию о трудовой деятельности в режиме онлайн, что упростит соискателям трудоустройство на новое место, а для работодателей уменьшит затраты на кадровое производство.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек начнет работать с 2020 года, пишет "24МИР".

"Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников", – сказал Медведев на заседании кабинета министров.

Речь идет не только о переводе трудовой книжки в электронный формат, но и о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности россиян. Это избавит граждан от необходимости восстанавливать трудовой стаж (что довольно сложно) при утрате книжки или отсутствии информации о работодателе, указал глава кабмина.

Те же, кто захочет иметь и бумажную книжку, смогут ее оставить.

Теги:
трудовые книжки, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

  • Дождь на ЭКСПО в Астане
    Ходят слухи

    Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.

  • Презентация проекта концепции регенерации древней улицы мастеров (по-другому Улица ремесленников) в Оше в историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо
    Как тысячу лет назад

    В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.

  • Лыжи и палки на снегу
    Вставай на лыжи!

    Содержание учебных программ по физкультуре будет пересмотрено в Беларуси - многие школьники зимой ни разу не стояли на лыжах.

  • Железнодорожная станция Зилупе на границе Латвии и России
    Футбол без границ

    Футбольный болельщик из Марокко попытался пересечь границу и проникнуть в Евросоюз через Латвию.

  • Президент Литвы даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Мы отключаемся!

    Еврокомиссия должна вести переговоры с Россией и Белоруссией о выходе стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Александр Боярчук
    Кишинев уже не тот

    Молдавский архитектор Александр Боярчук утверждает, что Кишинев нужно лишить столичного статуса и возвести новую столицу на Днестре.

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбол и Ленин, уродливые собаки и болельщицы Хорватии
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia