Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости.
"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России, иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Первая стадия разрешения спора предусматривает консультации между сторонами, чтобы они могли урегулировать разногласия.
"Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — добавил Орешкин.
В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары.