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Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

© Фото : Official website
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В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости.

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"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России, иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Первая стадия разрешения спора предусматривает консультации между сторонами, чтобы они могли урегулировать разногласия.

"Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — добавил Орешкин.

В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары.




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