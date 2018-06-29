Принятое в марте решение Соединенных Штатов ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения Вашингтона с ключевыми парнерами в Европе и Азии.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Канада введет ответные пошлины против США 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра иностранных дел страны Христя Фриланда.

"У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу "доллар за доллар", — сказала Фриланд.

По ее словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не отменит ввозной сбор на сталь и алюминий из Канады.

Оттава предоставит помощь своим производителям стали и алюминия, а также фермерам. На эти цели выделят два миллиарда канадских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США. — Прим. ред.).

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", — подчеркнула Фриланд.

Российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил в пятницу 29 июня, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.