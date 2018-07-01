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Отель для собак в Калифорнии

Комфортабельный отель для собак открыли в Калифорнии

© Фото: Barkingham Pet Hotel California
Новости
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В отеле возможно проводить вечеринки для собак, включая свадьбы и дни рождения. Стоимость проживания здесь – около 100 долларов в сутки.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Новый отель предлагает номера с двуспальными кроватями, каждый из которых оборудован веб-камерой для того, чтобы владельцы могли наблюдать за питомцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Для снятия усталости мышц для собак, потренировавшихся в спортивном зале, здесь предлагают сеанс расслабляющего массажа, а также грязевые ванны с ментолом.

Отель для собак в Калифорнии
© Фото: Barkingham Pet Hotel California
Отель для собак в Калифорнии

В отеле следят и за меню постояльцев, предлагая им на завтрак мягкое печенье и греческий йогурт, на ужин — жареную курицу, тушеную индейку и картофельное пюре. Также собакам здесь готовят специальные десерты, например "Клюквенный восторг".




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