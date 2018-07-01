Комфортабельный отель для собак открыли в Калифорнии

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Новый отель предлагает номера с двуспальными кроватями, каждый из которых оборудован веб-камерой для того, чтобы владельцы могли наблюдать за питомцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Для снятия усталости мышц для собак, потренировавшихся в спортивном зале, здесь предлагают сеанс расслабляющего массажа, а также грязевые ванны с ментолом.
В отеле следят и за меню постояльцев, предлагая им на завтрак мягкое печенье и греческий йогурт, на ужин — жареную курицу, тушеную индейку и картофельное пюре. Также собакам здесь готовят специальные десерты, например "Клюквенный восторг".