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Города мира. Шанхай

Китай готов отстаивать принципы ВТО

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Ранее появилась информация, что администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, позволяющий Вашингтону игнорировать требования Всемирной торговой организации.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Китай будет решительно отстаивать принципы Всемирной торговой организации, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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"Китай будет решительно содействовать созданию мировой экономики открытого типа, защищать принципы ВТО, поддерживать механизм многосторонней торговли, продвигать региональную экономическую интеграцию, способствовать созданию зон свободной торговли, противостоять различным формам протекционизма", — говорится в статье китайского министра, опубликованной в газете "Жэньминьжибао".

Пекин также будет способствовать инклюзивному, сбалансированному и взаимовыгодному развитию мировой экономики, добавил политик.

"Экономическая глобализация — необратимый процесс. Система многосторонней торговли с ВТО в качестве ее центра — краеугольный камень международной торговли и столп здорового развития мировой торговли", — уточнил Чжоу Шань.

Он также подчеркнул, что Китай и дальше будет активным участником механизма многосторонней торговли.

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Заявления китайского министра прозвучали на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, которым Китай вменяет торговый протекционизм и нарушение принципов ВТО. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Пекин в нечестной торговле.




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