Китай готов отстаивать принципы ВТО

Ранее появилась информация, что администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, позволяющий Вашингтону игнорировать требования Всемирной торговой организации.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Китай будет решительно отстаивать принципы Всемирной торговой организации, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Дмитрий Астахов СМИ: Трамп хочет игнорировать требования ВТО

"Китай будет решительно содействовать созданию мировой экономики открытого типа, защищать принципы ВТО, поддерживать механизм многосторонней торговли, продвигать региональную экономическую интеграцию, способствовать созданию зон свободной торговли, противостоять различным формам протекционизма", — говорится в статье китайского министра, опубликованной в газете "Жэньминьжибао".

Пекин также будет способствовать инклюзивному, сбалансированному и взаимовыгодному развитию мировой экономики, добавил политик.

"Экономическая глобализация — необратимый процесс. Система многосторонней торговли с ВТО в качестве ее центра — краеугольный камень международной торговли и столп здорового развития мировой торговли", — уточнил Чжоу Шань.

Он также подчеркнул, что Китай и дальше будет активным участником механизма многосторонней торговли.

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Заявления китайского министра прозвучали на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, которым Китай вменяет торговый протекционизм и нарушение принципов ВТО. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Пекин в нечестной торговле.