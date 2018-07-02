Правительство России поддержало идею введения электронных трудовых книжек

Сторонники введения электронных трудовых книжек считают, что база данных упростит доступ к информации, восстановит данные при утере бумажного документа.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Правительство России на заседании поддержало идею учета данных трудовой деятельности работников в электронном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

© Sputnik . Максим Богодвид Стало известно, когда россиян переведут на электронные трудовые книжки

Правительством постановлено принять к сведению доклад главы Минтруда Максима Топилина. Кроме того, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь с участием заинтересованных госорганов и организаций до 29 октября должны внести в кабмин проект ФЗ, предусматривающий формирование и ведение электронных трудовых книжек, установив переходный период.

Кроме того, указанные ведомства и госорганы должны подготовить проект акта правительства о внесении изменений в госпрограмму "Содействие занятости населения", предусматривающих проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки.

Также Минтруд России, заинтересованные органы исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов до 1 октября должны сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Согласно перечню решений, Минкомсвязи, Минпромторгу, Минтруду России, Росархиву совместно с другими органами исполнительной власти нужно обеспечить внесение изменений в законодательство об архивном деле, в том числе с учётом внедрения электронной трудовой книжки, и об электронной подписи, предусмотрев применение преимущественно электронной компонентной базы отечественного производства.