Впустите меня в Грузию: Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили лишился грузинского гражданства в мае 2015 года после того, как получил украинский паспорт, однако в мае 2018 года парламент Грузии принял поправки в конституцию страны, которые разрешают двойное гражданство без лишения грузинского.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, чтобы получить возможность участвовать в политической жизни страны, сообщает РИА Новости.

"Маргвелашвили (Георгий Маргвелашвили, президент – ред.) – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство… Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ…", — сказал Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства с нарушениями.

© Sputnik . Стрингер Украина избавится от Саакашвили: куда депортируют политика

"Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?" — задался вопросом он.

В администрации главы грузинского государства назвали слова бывшего президента неадекватными, отметив, что Саакашвили за последние годы впервые выразил желание о возвращении ему паспорта и то с "оскорбительным заявлением".

"Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство. Он абсолютно осознано, лично уступил грузинское гражданство взамен на украинское. К тому же за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства", — заявил глава администрации Георгий Абашишвили.