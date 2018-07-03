Американские конгрессмены попросили закрытой встречи с российскими депутатами

Делегация Конгресса США планирунет провести во вторник ряд встреч в Москве.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Американская делегация Конгресса США попросила провести встречу во вторник с парламентариями России в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

"С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме", — рассказали в аппарате Госдумы.

Как пояснил собеседник агентства, в Госдуме готовились к проведению открытой встречи, осветить которую изъявили желание как российские, так и американские журналисты.

В повестке дня американских конгрессменов контакты в МИД РФ, в Совете Федерации и в Госдуме. В палатах парламента РФ готовы обсудить с коллегами из США сотрудничество и международную повестку.

Первыми делегацию США примут в Госдуме.