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Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Киев готов рассмотреть предложения Москвы по обмену Вышинского

© REUTERS / Stringer
Новости
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (54)
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Фамилия главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Украина готова отдать взамен на освобождение своих граждан.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Киев рассмотрит предложение России об обмене арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, если оно поступит, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РИА Новости.

"Она (Москва. — Прим. ред.) должна сделать соответствующее предложение украинской стороне, и мы с удовольствием его рассмотрим", — уточнила вице-спикер на политическом шоу "Свобода слова" телеканала ICTV.

Ранее украинские власти назвали фамилии 23 россиян, которых Киев готов передать в обмен на осужденных украинцев, однако Вышинского в нем нет. Геращенко утверждает, что его никогда не предлагали к обмену.

Президент России Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским лидером Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе Вышинского. Занималась этим и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (54)



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