Песков не исключил встречу тет-а-тет Путина и Трампа в Хельсинки

Американские СМИ сообщили, что Трамп настаивает на том, чтобы в Финляндии состоялась неформальная встреча с Путиным без помощников и журналистов.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки при наличии предварительной договоренности, сообщает РИА Новости.

"Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", — сказал Песков журналистам во вторник.

Песков на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат, подчеркнул, что президент России "комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам".