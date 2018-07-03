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Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Песков не исключил встречу тет-а-тет Путина и Трампа в Хельсинки

Фотохост-агентство
Новости
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Американские СМИ сообщили, что Трамп настаивает на том, чтобы в Финляндии состоялась неформальная встреча с Путиным без помощников и журналистов.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки при наличии предварительной договоренности, сообщает РИА Новости.

"Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", — сказал Песков журналистам во вторник.

Песков на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат, подчеркнул, что президент России "комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам".

Теги:
встреча, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки



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