Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне

Корпорация РКК "Энергия" планирует высадить первого россиянина на Луну в 2031 году.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. РКК "Энергия" приступила к разработке аппарата для высадки российских космонавтов на Луне, сообщает РИА Новости.

"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", — говорится в годовом отчете корпорации.

В отчете отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Там их соберут и оставят, чтобы использовать для спусков экипажей на поверхность спутника Земли.

Действующая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание "необходимого задела" для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и высадки там первого российского космонавта в 2030-2031 годах.