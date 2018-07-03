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Луна и самолет на закате.

Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Корпорация РКК "Энергия" планирует высадить первого россиянина на Луну в 2031 году.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. РКК "Энергия" приступила к разработке аппарата для высадки российских космонавтов на Луне, сообщает РИА Новости.

"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", — говорится в годовом отчете корпорации.

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В отчете отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Там их соберут и оставят, чтобы использовать для спусков экипажей на поверхность спутника Земли.

Действующая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание "необходимого задела" для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и высадки там первого российского космонавта в 2030-2031 годах.




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