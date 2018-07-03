Женщина воскресла в морге ЮАР

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Жительница ЮАР очнулась после несколько часов проведенных в холодильной камере морга, "мертвой" она была уже несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.

Пострадавшая после серьезной аварии в Йоханнесбурге получила тяжелые травмы головы, и работники скорой сочли ее мертвой.

Когда сотрудники морга заполняли документы об умершей, она вытащили тело из холодильника и обнаружили, что она дышит.

"Диагностировать смерть обучены парамедики, а не мы. Вряд ли кто-то ожидает открыть холодильник и обнаружить там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?" — возмутился один из патологоанатомов.

Медики считают, что с учетом времени, которое женщина провела без оказания медицинской помощи, ей очень повезло остаться в живых.

Сейчас пострадавшая проходит лечение. Руководство больницы начало расследование обстоятельств инцидента.