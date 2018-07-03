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Пеннивайз

Появился снимок "взрослого" актерского состава продолжения "Оно"

© Фото: New Line Cinema
Новости
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В основе сюжета второй части лечит возвращение повзрослевших героев в город детства и очередное противостояние с чудовищным клоуном.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Первый общий снимок актеров, которые сыграют повзрослевших героев предыдущей части в сиквеле хоррора "Оно", появился в официальном аккаунте фильма в Twitter, сообщает "360tv".

На снимке присутствует Джеймс Макэвой ("Особо опасен"), Исаии Мустафа ("Несносные боссы"), Билл Хейдер ("Ночь в музее 2"), Джессика Честейн ("Багровый пик"), Джеймс Рэнсон ("Олдбой").

Кинолента по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга повествует о семи подростках в городке Дерри. В нем пропадают дети, которых похищает жуткий клоун Пеннивайз.




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