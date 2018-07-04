Названы самые востребованные в мире кроссоверы

По данным экспертов, кроссоверы составили более 30 процентов продаж на мировом авторынке. Более того, с начала года было продано на 13 процентов кроссоверов и внедорожников больше, чем годом ранее.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Портал Focus2move составил список самых популярных в мире кроссоверов за период с января по май 2018 года, сообщает РИА Нововсти.

Самой популярной моделью стала Toyota RAV4: с января 2018 года было реализовано около 335 тысяч автомобилей. Второе место досталось Volkswagen Tiguan с результатом около 332 тысяч единиц, а третье — Honda CR-V, который разошелся тиражом в 275 тысяч машин.

В десятку рейтинга также вошли Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue, Kia Sportage и Baojun S10.