Названы самые дешевые города для переезда

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Столица Египта стала самым дешевым городом для переезда — для этого понадобится всего 560 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Nestpick.

© Фото : Pexels Названы города, где туристам не рады

Прежде чем составить список из 80 городов со всего мира, эксперты изучили наиболее популярные направления для рабочих мест, высшие университеты и местную культуру. Были исследованы потенциальные факторы иммиграции — возможный визовый сбор и время обработки визы, стоимость проживания в течение первого месяца, стоимость интернета, расходы на питание и напитки, а также на общественный транспорт и телефонные услуги.

Вторую позицию в рейтинге занял Бангалор (Индия) — 634 евро, замыкает тройку румынский Бухарест — (644 евро).

Самым же дорогим для переезда городом оказался Дубай (3,6 тысячи евро), из европейских городов — Лондон (2,7 тысячи евро). Москва заняла 68-е место в рейтинге — для переезда в столицу России необходимо 899 евро.