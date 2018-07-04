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Река Нил в районе моста Каср-эль-Нил в Каире

Названы самые дешевые города для переезда

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Эксперты изучили наиболее популярные направления для рабочих мест, высшие университеты и местную культуру.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Столица Египта стала самым дешевым городом для переезда — для этого понадобится всего 560 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Nestpick.

Турист с чемоданом
© Фото : Pexels
Названы города, где туристам не рады

Прежде чем составить список из 80 городов со всего мира, эксперты изучили наиболее популярные направления для рабочих мест, высшие университеты и местную культуру. Были исследованы потенциальные факторы иммиграции — возможный визовый сбор и время обработки визы, стоимость проживания в течение первого месяца, стоимость интернета, расходы на питание и напитки, а также на общественный транспорт и телефонные услуги.

Вторую позицию в рейтинге занял Бангалор (Индия) — 634 евро, замыкает тройку румынский Бухарест — (644 евро).

Самым же дорогим для переезда городом оказался Дубай (3,6 тысячи евро), из европейских городов — Лондон (2,7 тысячи евро). Москва заняла 68-е место в рейтинге — для переезда в столицу России необходимо 899 евро.




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