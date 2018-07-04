Названы самые дешевые города для переезда

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Столица Египта стала самым дешевым городом для переезда — для этого понадобится всего 560 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Nestpick.
Прежде чем составить список из 80 городов со всего мира, эксперты изучили наиболее популярные направления для рабочих мест, высшие университеты и местную культуру. Были исследованы потенциальные факторы иммиграции — возможный визовый сбор и время обработки визы, стоимость проживания в течение первого месяца, стоимость интернета, расходы на питание и напитки, а также на общественный транспорт и телефонные услуги.
Вторую позицию в рейтинге занял Бангалор (Индия) — 634 евро, замыкает тройку румынский Бухарест — (644 евро).
Самым же дорогим для переезда городом оказался Дубай (3,6 тысячи евро), из европейских городов — Лондон (2,7 тысячи евро). Москва заняла 68-е место в рейтинге — для переезда в столицу России необходимо 899 евро.