14:23 04 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR73.71
Поиск
Вид на акваторию Невельского залива у берегов города Холмска.

Строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году

© Sputnik . Артем Житенев
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году, сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, передает РИА Новости.

По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей.

Паром
© Фото : Денис Саманба
На краю России: сопротивление льду и геополитические вопросы

Ранее Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству. Кроме того, решается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк: мостовым или тоннельным. Также рассматривается проект без автомобильной дороги.
Проект строительства моста

Мост станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся по паромной переправе Ванино — Холмск, движение которой зависит от погодных условий.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля задумывался еще в 1950-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007-м вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.

В ходе "прямой линии" 7 июня Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, будущей загрузки, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибилов облетел границу Южной Осетии с Грузией
    Ответ НАТО

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал возможность вступления Грузии в военный блок.

  • В метрополитене Баку из за блэкаута встали поезда
    В темноте

    Жители Баку испытали второй блэкаут, оказавшись в подземке без света. Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, как пассажиры пытались найти свет в конце тоннеля.

  • Флоренция
    Армянский Микеланджело

    Скульптор из Армении Микаэл Оганджанян победил на конкурсе имени Энрико Маринелли во Флоренции.

  • Архивное фото человека в клетке для подсудимых
    В бегах

    Полицейские задержали дезертира, который сбежал из российской воинской части и 20 лет скрывался в Казахстане.

  • ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Нужна помощь

    Кыргызстан обратится к китайским аудиторам с просьбой предоставить недостающие документы по реконструкции ТЭЦ Бишкека.

  • БелАЗ-75710
    Водитель не нужен

    Белорусское предприятие в Жодино разработало беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    По-русски нельзя

    Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки, запрещающие преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Граница Литвы
    Граница на замке

    Литовские пограничники с начала чемпионата мира по футболу – 2018 не пропустили в страну более 50 иностранцев с паспортами болельщиков.

  • Президент Республики Молдова Игорь Додон
    Когда потеплеет?

    Молдавский президент Игорь Додон предположил, когда может произойти потепление в отношениях на политическом уровне между Кишиневом и Москвой.

  • Бибилов облетел границу Южной Осетии с Грузией
    Ответ НАТО

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал возможность вступления Грузии в военный блок.

  • В метрополитене Баку из за блэкаута встали поезда
    В темноте

    Жители Баку испытали второй блэкаут, оказавшись в подземке без света. Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, как пассажиры пытались найти свет в конце тоннеля.

  • Флоренция
    Армянский Микеланджело

    Скульптор из Армении Микаэл Оганджанян победил на конкурсе имени Энрико Маринелли во Флоренции.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Американская актриса Ева Лонгория
Самые желанные женщины планеты по версии MAXIM
Взрыв эмоций - реакция шведов на победу национальной сборной
Взрыв эмоций: реакция шведов на победу национальной сборной
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia