Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году, сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, передает РИА Новости.

По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей.

© Фото : Денис Саманба На краю России: сопротивление льду и геополитические вопросы

Ранее Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству. Кроме того, решается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк: мостовым или тоннельным. Также рассматривается проект без автомобильной дороги.

Проект строительства моста

Мост станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся по паромной переправе Ванино — Холмск, движение которой зависит от погодных условий.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля задумывался еще в 1950-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007-м вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.

В ходе "прямой линии" 7 июня Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, будущей загрузки, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.