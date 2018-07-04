Осетинский КВНщик Алборов покончил с собой

Ранее стало известно, что Алборов скончался во Владикавказе. Североосетинская команда КВН "Пирамида", участником которой был Алборов, играла в высшей лиге, дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Также Алборов выступал за команду "На характере", работал на телеканале "Осетия-Ирыстон".

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов покончил с собой, сообщил РИА Новости директор театра КВН Сослан Плиев.

Прощание с Алборовым состоится в пятницу во Владикавказе.

"Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно почему это все случилось", — сказал Плиев.