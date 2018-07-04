Бельгийский мальчик окончил школу в восемь лет

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Лоран Симонс из Бельгии уже в возрасте восьми лет окончил старшую школу и собирается поступать в университет, сообщает РИА Новости со ссылкой на RTBF.
Маленький школьник, у которого, как утверждают, его родители показатель IQ равен 145, получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками.
Лоран Симонс, в интервью с RTBFсказал, что его любимый предмет – математика, "потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра".
По словам родителей Лорана, в свободное время он любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Раньше хотел стать хирургом или астронавтом, но теперь склоняется к информатике. Также отметили, что он с детства был особенным и не любил играть с другими детьми.
После летних каникул юный выпускник собирается поступить в высшее учебное заведение. Он пока еще не сделал свой выбор, однако получает предложения от университетов всего мира.