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Следователи и полиция на месте теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне

Пострадавших из Эймсбери отравили "Новичком" по версии Скотланд-Ярда

© REUTERS / Darren Staples
Новости
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Граждане Великобритании, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Пострадавшие в Эймсбери мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу, сообщает РИА Новости.

Работа английской полиции
© REUTERS / Pascal Rossignol
В Солсбери госпитализировали двоих, отравившихся "неизвестным веществом"

По его словам, результаты анализов, указывающие на нервно-паралитическое вещество "Новичок", он получил вечером из Портон-Дауна.

Однако, каким образом пострадавшие отравились нервно-паралитическим веществом, пока неизвестно.

По словам Басу, еще предстоит изучить, связаны ли между собой инцидент в Солсбери и Эймсбери и идет ли речь о веществе из одной и той же партии. Он добавил, что пока не может делать предположений о том, были ли связаны пострадавшие со Скрипалями, было ли отравление покушением на убийство или случайностью.

"У нес нет никаких разведданных или улик, свидетельствующих о том, что они были чьей-то целью. Ничто в их биографии на это не указывает", — пояснил Басу.

Расследование ЧП в Эймсбери продолжается, в нем участвуют порядка сотни детективов из контртеррористических подразделений. К работе привлечены представители 12 структур.

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