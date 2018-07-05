МЧС России предложило помощь в спасении тайских школьников, застрявших в пещере

Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды и их тренер пропали на севере Таиланда 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде, сообщили РИА Новости.

"МЧС РФ готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали в пресс-службе ведомства.

© Фото : Тенгиз Тарба Шаг в пропасть: экстремальный отдых в Абхазии

Двенадцать школьников в понедельник найдены в затопленной пещере на севере Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция по розыску и выводу на поверхность подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней.

Операция по выводу их на поверхность может начаться в ближайшее время: первыми выводить на поверхность собираются тех детей, чье физическое состояние позволит им пройти в дайверском снаряжении и в сопровождении боевых пловцов наиболее узкие полностью затопленные коридоры пещеры, которые можно проплывать только по одному. После того как наиболее подготовленные подростки пройдут весь пятикилометровый маршрут до выхода, будут эвакуированы остальные.