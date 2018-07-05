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МЧС России. Архивное фото.

МЧС России предложило помощь в спасении тайских школьников, застрявших в пещере

© Sputnik . Руслан Кривобок
Новости
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Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды и их тренер пропали на севере Таиланда 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде, сообщили РИА Новости.

"МЧС РФ готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали в пресс-службе ведомства.

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Двенадцать школьников в понедельник найдены в затопленной пещере на севере Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция по розыску и выводу на поверхность подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней.

Операция по выводу их на поверхность может начаться в ближайшее время: первыми выводить на поверхность собираются тех детей, чье физическое состояние позволит им пройти в дайверском снаряжении и в сопровождении боевых пловцов наиболее узкие полностью затопленные коридоры пещеры, которые можно проплывать только по одному. После того как наиболее подготовленные подростки пройдут весь пятикилометровый маршрут до выхода, будут эвакуированы остальные.

Теги:
МЧС России, Таиланд



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