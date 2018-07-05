Трамп поздравил американцев с главным праздником страны постом в Twitter

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Днем независимости, сообщает РИА Новости.
"С днем рождения, Америка!", — написал американский лидер в своем микроблоге Twitter и прикрепил к посту фотографии, где он запечатлен со своей супругой Меланьей на балконе Белого дома.
Happy Birthday, America! pic.twitter.com/SIi6xXsfof— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.
Президент России Владимир Путин также направил поздравление американскому лидеру.
День независимости является главным государственным праздником в США. Он отмечается в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, с чего началась история Соединенных Штатов Америки как государства.